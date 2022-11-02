СБУ затримала зрадника, який допомогав окупантам захоплювати підприємства Куп'янська

СБУ викрила та затримала зрадника, який перейшов на сторону окупантів та допомагав їм захоплювати підприємства у Куп’янську. Чоловік одним із перших перейшов на бік окупантів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ України.

Як стало відомо, під час окупації регіону 54-річний чоловік добровільно перейшов на бік росіян та погодився очолити так званий “Кондрашовський територіальний відділ” окупаційної адміністрації Куп’янського району.

“Перебуваючи на “посаді”, колаборант особисто сприяв запровадженню окупаційного режиму в регіоні, а також вирішував транспортно-логістичні питання базування загарбників на території громади. Крім того, він виявляв українські підприємства, які відмовились від співпраці з ворогом для їх подальшої примусової «перереєстрації» на користь країни-агресора”, розповіли в пресслужбі СБУ.

Вже після того, як Херківщину звільнили - зрадник намагався переховуватися на території регіону, одна його все одно викрили. Зараз чоловік перебуває під вартою. Його загрожує до 10 років позбавлення волі.

Нагадаємо, що українцям почнуть виплачувати компенсації за зруйноване житло, не очікуючи репарацій від РФ.

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