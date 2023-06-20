СБУ затримала зрадника, який хотів завадити контрнаступу ЗСУ під Бахмутом

СБУ викрила ще одного колаборанта під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Донеччини.

Служба безпеки затримала російського інформатора, який хотів зірвати контрудари 3-ї штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом на Донеччині.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

За даними слідства, фігурантом є мешканець Костянтинівки Донецької області. На початку червня цього року росіяни дистанційно залучили його до протиправної діяльності.

Зловмисник передавав ФСБ місця дислокації та напрямки руху підрозділів Збройних Сил України, які задіяні у проведенні контрнаступальних операцій в районі Бахмута. Особливо ворога цікавили координати бойових позицій та маршрути переміщення 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.

Мешканець Донеччини допомагав РФ завадити контрнаступу ЗСУ під Бахмутом.

Мешканець Донеччини допомагав РФ завадити контрнаступу ЗСУ під Бахмутом.

Мешканець Донеччини допомагав РФ завадити контрнаступу ЗСУ під Бахмутом.

Також він повідомляв окупантам про локації складів із паливно-мастильними матеріалами та кількість військових колон Сил оборони, які проходять через українські блокпости.

"Розвідінформація потрібна була окупантам для планування власних дій, спрямованих на стримування контрударів ЗСУ на східному фронті, у тому числі за рахунок проведення прицільних артобстрілів. Співробітники Служби безпеки затримали ворожого поплічника "на гарячому" під час спроби передавання інформації загарбнику", - йдеться у повідомленні.

Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.

Нагадаємо, СБУ затримала працівника "Укрзалізниці" на Дніпропетровщині, який допомагав РФ зірвати контрнаступ ЗСУ і планував підірвати залізницю.

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