СБУ затримала зрадника, який хотів завадити контрнаступу ЗСУ під Бахмутом

СБУ викрила ще одного колаборанта під час контрдиверсійних заходів у фронтових районах Донеччини.
Служба безпеки затримала російського інформатора, який хотів зірвати контрудари 3-ї штурмової бригади ЗСУ під Бахмутом на Донеччині.
Про це повідомляє пресслужба СБУ.
За даними слідства, фігурантом є мешканець Костянтинівки Донецької області. На початку червня цього року росіяни дистанційно залучили його до протиправної діяльності.
Зловмисник передавав ФСБ місця дислокації та напрямки руху підрозділів Збройних Сил України, які задіяні у проведенні контрнаступальних операцій в районі Бахмута. Особливо ворога цікавили координати бойових позицій та маршрути переміщення 3-ї окремої штурмової бригади ЗСУ.
Також він повідомляв окупантам про локації складів із паливно-мастильними матеріалами та кількість військових колон Сил оборони, які проходять через українські блокпости.
"Розвідінформація потрібна була окупантам для планування власних дій, спрямованих на стримування контрударів ЗСУ на східному фронті, у тому числі за рахунок проведення прицільних артобстрілів. Співробітники Служби безпеки затримали ворожого поплічника "на гарячому" під час спроби передавання інформації загарбнику", - йдеться у повідомленні.
Наразі слідчі СБУ повідомили затриманому про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує до 15 років тюремного ув’язнення.
Нагадаємо, СБУ затримала працівника "Укрзалізниці" на Дніпропетровщині, який допомагав РФ зірвати контрнаступ ЗСУ і планував підірвати залізницю.
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