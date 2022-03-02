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СБУ затримала зрадника, який корегував ракетний обстріл Івано-Франківська

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СБУ затримала зрадника, який корегував ракетний обстріл Івано-Франківська

Зраднику загрожує 15 років позбавлення волі.

СБУ затримала коректувальника вогню, який навів удар російського "Калібру" на Івано-Франківський аеродром Зрадник України прибув у Івано-Франківськ 22 лютого. Він заселився в мотель неподалік аеродрому.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Івано-Франківській області. 

"23 лютого, напередодні ракетно-бомбового удару РФ по Україні, він передав інформацію про місце знаходження військового об’єкта в Росію. У результаті потрапляння ракет по аеродрому, його інфраструктура була зруйнована. Після цього коректувальник доповів про результат удару в РФ", - йдеться у повідомленні. 

Диверсант був затриманий на гарячому, коли намагався здійснити наступний злочин, спрямований на зниження нашої обороноздатності.

За статтею «Державна зрада» він буде засуджений до 15 років ув’язнення.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до 12:00 1 березня військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • В особовому складі - 5710 осіб, полонених - 200.
  • Знищено та пошкоджено літаків – 29 од;
  • гелікоптерів – 29 од;
  • танків ‒ 198;
  • ББМ ‒ 846;
  • артилерійських систем – 77;
  • засоби ППО - 7;
  • РСЗВ - 24;
  • цистерн з ПММ - 60;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 3;
  • катери – 2 одиниці;
  • автомобільної техніки - 305.

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

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