СБУ затримала зрадника, який корегував ракетний обстріл Івано-Франківська

Зраднику загрожує 15 років позбавлення волі.

СБУ затримала коректувальника вогню, який навів удар російського "Калібру" на Івано-Франківський аеродром Зрадник України прибув у Івано-Франківськ 22 лютого. Він заселився в мотель неподалік аеродрому.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ в Івано-Франківській області.

"23 лютого, напередодні ракетно-бомбового удару РФ по Україні, він передав інформацію про місце знаходження військового об’єкта в Росію. У результаті потрапляння ракет по аеродрому, його інфраструктура була зруйнована. Після цього коректувальник доповів про результат удару в РФ", - йдеться у повідомленні.

Диверсант був затриманий на гарячому, коли намагався здійснити наступний злочин, спрямований на зниження нашої обороноздатності.

За статтею «Державна зрада» він буде засуджений до 15 років ув’язнення.