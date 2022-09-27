СБУ затримала зрадника, який наводив удари дронів-камікадзе на Одещині

Російським агентом є мешканець Одещини, якого завербували спецслужби РФ.

Служба безпеки України затримала українця, який працював корегувальником вогню, зокрема наводив удари дронів-камікадзе на півдні Одещини.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Затриманий передавав окупантам розвіддані через анонімний Телеграм-канал, у вигляді "фотозвіту" та позначок на електронній карті з детальним описом "спостережень".

"Він розвідував місця дислокації та переміщення Сил оборони України на півдні, збирав інформацію про місця базування підрозділів ЗСУ, силових і правоохоронних структур, кількість особового складу та військової техніки. Крім цього, він встановлював точні координати блок-постів і об’єктів критичної інфраструктури, особливо у сфері тепло- та енергопостачання", - йдеться у повідомленні.

Ці дані ворог планував використати для підготовки диверсій і завдання повітряних ударів, у тому числі крилатими ракетами та дронами-камікадзе.

За даними слідства, зрадником є мешканець міста Рені, якого завербували спецслужби РФ після початку повномасштабного вторгнення.

Зловмисника затримали на спробі передавання закритих відомостей до РФ. Слідчі СБУ повідомили йому про підозру.

Нагадаємо, російська армія у ніч проти 27 вересня знову атакувала Одещину трьома дронами-камікадзе.

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