СБУ затримала зрадника, який передавав ФСБ дані про оборону Миколаєва та об'єкти критичної інфраструктури

Служба безпеки України затримала зрадника, який "зливав" ворогу дані про оборону Миколаєва. Співробітники СБУ затримали зловмисника на спробі передавання закритих відомостей до РФ.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Зловмисником виявився мешканець селища Врадіївка Миколаївської області. Російська спецслужба залучила його до співпраці через заборонену соцмережу "Вконтакте".

"За вказівкою окупантів він збирав розвіддані про місця базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Насамперед ворога цікавили точні координати українських військ та укріпрайонів в обласному центрі. Крім того, зрадник передавав загарбникам інформацію про розташування критичної інфраструктури та її технічний стан", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що розвіддані потрібні були російським окупантам для підготовки і проведення прицільних ракетних ударів по українських об’єктах.

Чоловік був завербований ФСБ після початку повномасштабного вторгнення.

У поле зору агресора потрапив через свою деструктивну активність у російській соцмережі, де виступав на підтримку кремлівського режиму та виправдовував воєнні злочини окупантів. За даними слідства, він перебував на постійному зв’язку з блогером, який проживає в Росії і працює на ФСБ.

Для передавання даних він створював у Google Maps картографічні матеріали, де мітками позначав українські об’єкти та відправляв їх "зв’язковому" через анонімні месенджери.

Під час обшуків за місцями перебування затриманого правоохоронці виявили комп’ютерну техніку та смартфони із доказами листування з представником країни-агресорки.

Суд обрав міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує покарання до 15 років ув’язнення або довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, СБУ "накрила" мережу злочинців, які вкрали майже 100 млн грн з рахунків маріупольців.

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