СБУ затримала зрадника, який "зливав" росіянам позиції української артилерії під Бахмутом

Зловмисник збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ.

Служба безпеки України затримала зловмисника, який збирав для російських окупантів інформацію про місця базування та переміщення підрозділів ЗСУ, які беруть участь у контрнаступі на Бахмутському напрямку.

Про це повідомили в СБУ.

Зловмисник намагався виявити локації української артилерії, зокрема бойові позиції реактивних артилерійських систем HIMARS.

"Отримані відомості фігурант надсилав до Телеграм-боту, який для збору розвідданих про дислокацію українських Сил оборони створила ФСБ РФ", - йдеться у повідомленні відомства.

Співробітники СБУ затримали колаборанта, коли той виходив з дому для здійснення прихованого спостереження за підрозділами українських військ.

СБУ затримала колаборанта / Фото: СБУ

За даними слідства, зловмисником виявився мешканець Торецька Донецької області, який наприкінці червня почав інформувати агресора про маршрути пересування підрозділів ЗСУ.

У своїх повідомленнях він зазначав орієнтовні координати українських об’єктів з прив’язкою до місцевості.

На підставі зібраних доказів слідчі СБУ повідомили фігуранту про підозру за ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України (колабораційна діяльність). Наразі він перебуває під вартою. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі.

Нагадаємо, правоохоронці повідомили про підозру керівниці суду з Черкащини за фактом виправдовування збройної агресії Росії.

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