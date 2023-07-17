СБУ затримала бойовика російської самооборони Криму: допомагав окупантам захоплювати Судак

Служба безпеки України затримала в Одесі бойовика російської “самооборони Криму”. Чоловік 2014 року захоплював адмінбудівлі на півострові.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, перебуваючи в лавах угруповання, 2014 року чоловік допомагав російським окупантам захоплювати адміністративні будівлі на території українського півострова, зокрема в місті Судак.

“Фігурант здійснював патрулювання вулиць, стояв на блокпостах і забезпечував “охорону” прокремлівських мітингів, які на той час організовували представники російських спецслужб. Під час таких “заходів” зрадник незаконно обшукував місцевих жителів та їхні автомобілі. Після цього людей часто затримували та відвозили в “невідомому напрямку”. Крім того, бойовик брав безпосередню участь в “очепленні” створених агресором “тервиборчкомів”, які були задіяні у проведенні фейкового референндуму щодо "приєднання" півострова до рф”, - розповіли в СБУ.

Там також додали, що за таку допомогу окупантам зловмисник отримав кремлівську медаль “за захист Криму” 2014 року.

“Ще до початку повномасштабного вторгнення бойовик під виглядом переселенця з півдня України переїхав до Вінниччини, де проживали його родичі. За наявними даними, підставою для “переїзду” став конфлікт із ватажками угруповання. Згодом він переїхав до Одеси, де “заліг на дно” і таким чином намагався уникнути правосуддя за свої злочини. Під час контрдиверсійних заходів співробітники СБУ встановили його місцезнаходження та затримали за місцем тимчасового проживання”, - підкреслили у СБУ.

Під час обшуку у затриманого виявлено речові докази його злочинної діяльності, зокрема медаль “за захист Криму” 2014 року.

“На підставі зібраних доказів затриманому повідомлено про підозру за трьома статтями Кримінального кодексу України. Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави. Зловмиснику загрожує 15 років в'язниці”, - зазначили у Службі безпеки України.

Нагадаємо, що мешканець Краматорська "зливав" окупантам інформацію про ракетні удари.

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