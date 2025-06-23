Голова Служби безпеки України Василь Малюк / © скриншот з відео

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Очільник Кремля Володимир Путін 2023 року підписав внутрішній закритий указ, щодо так званого «диверсійного шуму». На тлі цього виконавці ФСБ розгорнули терористичну діяльність на території України. Внаслідок СБУ затримала агентку РФ, яка готувала теракт у центрі Києва.

Про це голова СБУ Василь Малюк заявив на зустрічі з журналістами 23 червня.

«ГРУ ГШ і ФСБ — виконавці. Це пов’язано з тим, що вони максимально вчиняють різного роду теракти на території України», — сказав голова СБУ.

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Малюк розповів, як саме росіяни намагалися підірвати будівлю СБУ.

«Була одна ситуація, де ми „вели“ одну з груп. Ми взнали, що готова вибухівка, значна кількість. Один чоловік мав передавати прям валізу з вибухівкою іншому негіднику-терористу. Кажу: як бере — ведемо його далі, як тільки заходить в будівлю — затримуємо. Дивимось: забирає молода дівчина цю сумку, сідає в таксі, яке робить велике коло і приїжджає сюди до Володимирської. Дівчина виходить і несе валізу з вибухівкою нам майже під двері…» — розповів Малюк.

До слова, наразі особовий склад не дислокується у цій будівлі, зазначив Малюк.

«У нас багато запасних командних пунктів, із зрозумілих причин ми давно так зробили. Але саме сюди вона принесла 7 кілограмів вибухівки, її затримали. З урахуванням вражаючих елементів — горя ворог міг зробити багато», — додав він.

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Нагадаємо, голова СБУ Василь Малюк також повідомив, що РФ готувала одразу кілька замахів на вищих українських посадовців, зокрема на нього самого, очільника ГУР Кирила Буданова та Дениса Єрмака — брата голови Офісу президента.

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