СБУ затримала "крота" в лавах Нацгвардії: командир здавав позиції своєї ж бригади росіянам

СБУ затримала "крота" в лавах Нацгвардії. / © Служба безпеки України

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Служба безпеки України викрила та затримала агента ФСБ, який проходив службу в штурмовій бригаді Національної гвардії. Операція пройшла у Харкові за сприяння міністра внутрішніх справ та командування НГУ.

Про це повідомили у пресслужбі.

Зрадником виявився 42-річний місцевий мешканець, мобілізований до Нацгвардії. Служачи на посаді командира взводу, він передавав російській стороні координати українських штабів, навчальних центрів і запасних пунктів своєї ж військової частини. За інформацією СБУ, він також планував здати окупантам персональні дані офіцерів бригади та її чисельність по підрозділах.

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Зрадник коригував повітряні удари РФ по позиціях Сил оборони, наражаючи побратимів на смертельну небезпеку. В обмін ФСБ обіцяла йому “евакуацію” до Росії через фронт на Харківському напрямку.

Втім, плани російської розвідки зірвались: СБУ затримала агента вчасно. Під час обшуку в нього вилучено телефон із доказами шпигунства.

Переписка з куратором ФСБ. / © Служба безпеки України

Слідство встановило, що підозрюваний вийшов на контакт із ФСБ самостійно — через родичів у Росії, які раніше служили в армії РФ.

Наразі йому повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 КК України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Агент під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

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Операцію провели під процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора.

Раніше повідомлялось, що військова контррозвідка Служби безпеки за сприяння Головнокомандувача Збройних Сил України затримала ще одного агента ФСБ серед військових.