СБУ здобула карти та списки російських окупантів, яких розбили на Донеччині: виявляється, в Україні воювали курсанти

Учнів Московського вищого військового командного училища відправили вбивати українців, а оформили це як стажування.
До Служби безпеки України дійшли секретні карти та списки російських окупантів, підрозділи яких було знищено на Донеччині.
Про це 6 квітня повідомив речник СБУ Артем Дехтяренко.
За його словами, карти окупантів зареєстровані ще 22 лютого та містять плани окупантів із захоплення всієї території Донецької області.
"Та найголовніше відкриття – в іншому. Як виявилось, путінський режим відправив на війну в Україну – курсантів. Учнів Московського вищого військового командного училища. Їх не просто відправили, а оформили це як стажування", — заявив речник СБУ.
Так, серед здобутих документів, які так і не допомогли загарбникам вижити, СБУ виявила:
- посібник з тактичної підготовки та основ протидиверсійної боротьби, де їх навчали протистояти військово-політичному керівництву НАТО;
- талони на відрядження без зазначення місця перебування та строку відрядження;
- списки зведеного мотострілецького батальйону, серед яких багато строковиків і курсантів;
- паспорти громадян рф, військові квитки тощо.
Всі ці документи долучать до матеріалів кримінальних проваджень для міжнародних судів, як докази злочинів російських окупантів та особисто президента країни-агресорки Володимира Путіна.
"Власники документів не встигли здатися в полон або ж втекти з України. Вони отримали гідне покарання за вчинені злочини – смерть. Ми працюємо далі! Слава Україні!" — сказав Дехтяренко.
Нагадаємо, російські окупанти не гребують нищити власну техніку та озброєння задля картинки успіхів над ЗСУ. Її вони видають за підбиту українську.
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