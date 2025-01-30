СБУ зірвала теракт РФ на Одещині: затримано агентів, які готували вибухи

Група планувала підпалити кілька службових автомобілів, а коли поліцейські прибудуть на місце – дистанційно активувати вибухівку, замасковану під вогнегасник.

Служба безпеки України та Національна поліція викрили агентів російських спецслужб, які планували серію терактів в Одеській області. Зловмисників затримали на етапі підготовки вибуху біля одного з районних відділів поліції.

Про це повідомили у Службі безпеки України.

За матеріалами слідства, група планувала підпалити кілька службових автомобілів, а коли поліцейські прибудуть на місце – дистанційно активувати вибухівку, замасковану під вогнегасник. Для реалізації цього плану терористи поселилися в хостелі поруч із об’єктом, заздалегідь сховали вибуховий пристрій і закупили чотири каністри бензину.

Правоохоронці вийшли на слід злочинців у ході розслідування іншого теракту – вбивства волонтера на Одещині 20 січня. Тоді зловмисники підпалили автомобіль активіста, а коли той вийшов гасити вогонь, підірвали вибуховий пристрій, захований у рюкзаку.

Тротилова шашка, вилучена в зловмисників.

У групу входили троє наркозалежних віком 23-45 років та їхній 46-річний спільник-рецидивіст, який займався виготовленням і закладенням вибухових пристроїв.

Усім затриманим повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт, що призвів до загибелі людини). Суд обрав їм запобіжний захід – тримання під вартою. За скоєне їм загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Спецоперацію провели СБУ та Нацполіція за процесуального керівництва обласної прокуратури.

Нагадаємо, у Житомирі "на гарячому" затримали двох російських агентів, які готувалися підірвати наряд поліції, що мав прибути за фейковим викликом на "102".