СБУ зменшує ракетний потенціал ворога – експерт про масштабні вибухи на російських складах у Торопці

Експерт про удари СБУ і Сил оборони по складах у Торопці: "Буде менше можливостей обстрілювати Україну ракетами і КАБами".

Удари СБУ та інших Сил оборони по складах у російському Торопці (Тверська область) суттєво скоротили можливості рф атакувати Україну ракетами та КАБами. Адже внаслідок спецоперації знищено ракети, якими планували бити по нашій державі.

Про це пише політолог, екснардеп Олександр Черненко.

Експерт підкреслює, що ракети і снаряди, які було підірвано дронами СБУ, мали летіти на голови українців.

"Такі спецоперації зменшують можливість ворога обстрілювати українські міста, зменшують ракетний потенціал росіян, зменшують кількість КАБів, які були б скинуті на міста Донбасу і Харківщину. І Кремль при плануванні подальших бойових дій має враховувати цей фактор", – вважає політолог.

Екснардеп акцентує, що вибухи арсеналу у Торопці спричинили землетрус магнітудою 2,8 бала.

"Подібних "поштовхів" у цій місцині не було останні сто років! Рівень детонації навколо складів зараз такий, що у місцевих пабліках пишуть "про ядерний удар по місту". Таких вибухів в РФ я не пам’ятаю від початку повномасштабної війни", – пише Черненко.

"Йдеться про спецоперацію, яка прямо вплине на перебіг і навіть тривалість війни. І це не перебільшення. Адже при плануванні війни сторони в першу чергу враховують кількість ракет і боєприпасів, які є в наявності або будуть вироблені", – резюмує експерт.

Нагадаємо, у ніч проти 18 вересня у місті Торопець Тверської області Росії БПЛА атаковували склад боєприпасів. Там виникла потужна пожежа. Вогонь та чорний дим було видно за декілька сотень метрів. 2018 року у місті збудували арсенал комплексного зберігання ракет, боєприпасів і вибухових матеріалів.

За інформацією РНБО, на складі у Торопці росіяни зберігали ракети та створювали запас північнокорейських KN23.

Після атаки БПЛА на склад з ракетами у Торопці сталися землетруси.

Читайте також:

З'явилися нові відео з Торопця Тверської області РФ

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.