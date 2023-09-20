СБУ знайшла на Дніпропетровщині та в Херсоні тайники зі зброєю окупантів: що про це відомо (фото)

Серед вилучених засобів ураження: постріли до реактивних систем залпового вогню “Град” і гранатомети виробництва РФ.

Служба безпеки України виявила ще два схрони зі зброєю російських окупантів у Херсоні та на Дніпропетровщині.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, російські окупанти у прифронтових районах на півдні та сході нашої держави розмістили два схрони зі зброєю. Правоохоронці виявили їх та задокументували факт.

Серед вилучених засобів ураження: постріли до реактивних систем залпового вогню “Град” і гранатомети виробництва РФ, а також російські протипіхотні міни, які заборонені міжнародним правом.

У Херсоні схрон був розміщений на території покинутої будівлі місцевого приватного підприємства. Тайник був облаштований російськими загарбниками на період тимчасової окупації міста.

Під час огляду схованки виявлено:

понад 30 мінометних та якірних річкових мін;

30 гранатометних пострілів.

На Дніпропетровщині схрон знайшли в одному із приватних будинків в селищі Новопетровське Межівського району.

З тайника вилучено:

15 протипіхотних мін;

майже 200 тротилових шашок з електродетонаторами;

російську реактивну штурмову гранату “Таволга-1”;

понад 11 тисяч набоїв різного калібру.

“Наразі всі вилучені засоби ураження направлено на експертизу для подальшої їх передачі на потреби Збройних Сил України. Крім того, за обома фактами тривають комплексні заходи для встановлення і притягнення до відповідальності осіб, причетних до облаштування прихованих арсеналів”, - розповіли в СБУ.

Нагадаємо, що СБУ затримала у Черкасах чоловіка, який вимагав з родин загиблих воїнів ЗСУ гроші.

Читайте також: