СБУ знайшла підтвердження того, що Росія обстрілює Україну ракетами з КНДР: подробиці та фото

Служба безпеки України знайшла підтвердження того, що Росія запускає по нашій державі та вбиває українців ракетами з КНДР. Мова йде про балістичні ракети типу Hwasong-11 (KN-23/24), які виробляються на території Північної Кореї.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

Як стало відомо, правоохоронці знайшли підтвердження того, що РФ обстрілює Україну ракетами з КНДР. Зокрема, балістикою типу Hwasong-11 (KN-23/24). Окупанти запустили по нашій державі понад 20 північнокорейських засобів ураження.

“Унаслідок ворожих “прильотів” загинули щонайменше 24 мирні жителі, ще понад сто цивільних – отримали тяжкі поранення. Один з перших фактів застосування агресором балістики КНДР зафіксовано 30 грудня 2023 року під час обстрілу Запоріжжя. Наступний удар північнокорейськими ракетами окупанти здійснили на початку січня цього року по багатоквартирному будинку у Києві. Тоді від ворожої атаки загинуло 4 мешканців столиці, ще понад 50 – перебувають у важкому стані”, - розповіли в СБУ.

Балістикою з КНДР окупанти вдарили і по житлових будинках п’ятьох прифронтових селищ Донеччини, що призвело до загибелі 17 мирних жителів. Крім того, загарбники випустили північнокорейські ракети по приватних оселях мешканців Харкова і тим самим вбили трьох цивільних громадян. Ще понад 60 харків’ян отримали тяжкі поранення.

“Наразі всі ці факти документуються слідчими Служби безпеки у межах кримінальних проваджень за двома статтями Кримінального кодексу України: ⁠ст. 111-2 (пособництво державі-агресору); ⁠ст. 438 (порушення законів та звичаїв війни). Тривають комплексні заходи для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Серед іншого, встановлюються логістичні маршрути постачання озброєння КНДР на територію росії”, - наголосили в СБУ.

Нагадаємо, що військові попередили, що Росія готується до масованого ракетного удару.

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