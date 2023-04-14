СБУ звернулася до українців напередодні Великодня: що рекомендували вірянам

Служба безпеки України рекомендувала українцям не відвідувати напередодні Великодня масових зібрань та дотримуватися безпечних засобів.

СБУ закликає українців напередодні Великодня не відвідувати масових зібрань та дотримуватися безпекових засобів.

Про це повідомили в пресслужбі СБУ.

“Ворог чудово розуміє, що зазнає поразки на полі бою, тож не полишає спроб влаштувати провокації, аби розхитати єдність українського суспільства. Для цього рф намагається застосовувати різноманітні інструменти та, серед іншого, приділяє особливу увагу релігійній тематиці”, - наголосили в СБУ.

Зазначається, що Служба працює над тим, аби нейтралізувати вплив окупантів на церковне середовище і не дати РФ бодай мінімальної можливості використати релігійне питання для досягнення власних цілей.

Через що СБУ закликає громадян:

обмежити відвідування масових заходів, під якими б гаслами вони не відбувалися;

не піддаватися на можливі провокації чи підбурювання до незаконних дій;

дотримуватися комендантської години, встановленої для вашого регіону;

не ігнорувати сигнали повітряної тривоги і під час неї перебувати в укриттях;

без потреби не затримуватися у храмах при освяченні Великоднього кошика;

повідомляти правоохоронні органи про підозрілі предмети та осіб, які можуть влаштовувати провокації чи становити потенційну загрозу.

Нагадаємо, що Служба безпеки України затримала російського агента, який шукав "слабкі місця" на українсько-російському кордоні у Сумській області.

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