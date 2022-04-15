Сценарист "Карткового будиночка" знімає документальний фільм про звірства росіян у Бучі

Бо Віллімон перебуває в Україні.

Американський драматург, сценарст популярного серіалу "Картковий будиночок" Бо Віллімон знімає документальний фільм про Бучу.

Про це йдеться на офіційній сторінці у Facebook Бучанської міської ради.

Так, знаменитість приїхав до України, щоб набрати матеріалів про жорстокі звірства росіян у Київській області.

Фото: Бучанська міська рада

"Драматург хоче розповісти усьому світу правду про геноцид українців у та героїчний опір українського народу", – йдеться у повідомленні.

Фото: Бучанська міська рада

Нагадаємо, в Бучі вже виявили понад 250 вбитих цивільних. Майже половину з них під час окупації тимчасово поховали біля церкви. Крім того, російські солдати зґвалтували у місті щонайменше 25 дівчат, 9 з них вагітні. Втім, оцінити масштаби сексуальних злочинів зараз неможливо, оскільки не всі готові говорити про це.

Ворог знущався над мирними мешканцями та катував їх. Також росіяни займалися мародерство, а на звільнених територіях по собі залишили дуже багато мін.

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