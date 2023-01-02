Сценарій Ізраїлю чи Північного Кіпру: експерт спрогнозував майбутнє співіснування з Росією

Щоб стримувати державу-агресорку, після деокупації України доведеться застосовувати досвід інших країн.

Якщо після повернення до кордонів 1991 року РФ продовжуватиме проявляти агресію, то Україна матиме два шляхи для її стримування — військовий та військово-дипломатичний.

Про це говорив у своєму відеоблозі військовий експерт Олег Жданов.

“Ми потрапляємо в ту ж ситуацію, в якій сьогодні перебуває Ізраїль. Тобто це буде збройний конфлікт з низькою інтенсивністю, який буде полягати у збройних провокаціях на кордоні та обміні вогневими ударами за допомогою різних засобів”, - припустив він.

Другим варіантом, за його словами, є застосування міжнародних механізмів, зокрема введення збройного контингенту ООН як миротворчої місії для розділення протиборчих сторін.

“Вони [миротворці] займають місце на кордоні і кожен постріл в сторону противника — це постріл в сторону ООН, що тягне за собою санкції, фактичне вилучення країни з усіх сфер міжнародної співпраці. Це варіант Північного Кіпру”, - пояснив Жданов.

Також експерт вважає, що Україна може звернутися до країн-гарантів безпеки, які можуть створити щось на кшталт військової місії, яка теж стане на кордоні.

“Тоді в Росії буде вибір — або воювати з коаліцією, або наразитися на санкції від цих країн”, - резюмував він.

Нагадаємо, раніше президент Зеленський заявив, що потрібно зробити так, щоб у РФ більше не було можливості атакувати нас знову.

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