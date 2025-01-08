Сценарій Першої світової може повторитися в Україні – застереження британського полковника

Якщо світ дозволить Володимиру Путіну втриматися при владі та оголосити “перемогу”, він отримає час на відновлення армії. Наступний великий наступ може відбутися через кілька років.

Колишній офіцер британської армії, полковник Тім Коллінз у своїй колонці зазначає, що припинення вогню в Україні може мати небезпечні наслідки, нагадуючи сценарій Першої світової війни.

Про це пише The Telegraph.

У 1905 році Росія, зазнавши поразок у російсько-японській війні, звернулася з проханням укласти Портсмутський договір. Цей крок став наслідком поразки Далекосхідного та Балтійського флотів, останній із яких був знищений наприкінці своєї 18-тисячомильної подорожі. Приниження змусило російське керівництво розпочати реформи у військовій сфері, спрямовані на створення сучасної та потужної армії.

Однак Німеччина, аналізуючи ситуацію, дійшла висновку, що її ресурси не дозволять здолати оновлену російську армію після 1916 року. Це змусило німецьке командування діяти на випередження і розпочати війну у 1914 році.

Схожа ситуація може скластися і з сучасною Росією. Якщо світ дозволить Володимиру Путіну втриматися при владі та оголосити “перемогу”, він отримає час на відновлення армії. Наступний великий наступ може відбутися через кілька років. Проте Україна, за аналогією з рішенням Німеччини, може спробувати завдати удару раніше, не давши Росії оговтатися.

Тим часом Росія та її керівництво вже винесли певні уроки зі слабкої реакції Заходу на агресію в Україні. Один із них — усвідомлення вразливості західних суспільств до значних потрясінь, які може викликати масштабна війна. Хоча Європа має мільйони боєздатних чоловіків, багато хто з них не сприймає себе як потенційних солдатів і навіть може стати джерелом внутрішнього спротиву.

У цьому контексті Путін міг би використати добре скоординовані інформаційні операції, щоб деморалізувати Захід і підірвати його внутрішню стабільність. У крайньому випадку це може призвести до встановлення контрольованих Росією держав-клієнтів у Західній Європі, створюючи таким чином баланс сил із США та Китаєм.

Війна в Україні також продемонструвала зміну підходів до ведення бойових дій. Важливими стали нові технології: бойові безпілотники, дистанційно керовані бойові машини, гіперзвукові ракети, високоточна зброя та кіберзасоби. Поряд із традиційними вимірами війни (земля, море, повітря, космос) значення набуває так звана ресурсно-промислова складова. Країна, яка зможе виробляти сучасну зброю у великих масштабах, матиме вирішальну перевагу.

Нагадаємо, що за словами політолога Ігоря Рейтеровича, у новообраного президента Сполучених Штатів Дональда Трампа наразі немає плану, як закінчити російську агресію проти України, а є лише певні напрацювання я даному напрямку.