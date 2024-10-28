Сценарій з Курщиною: полковник ЗСУ в запасі розповів про активізацію Сил оборони в РФ

У Брянській області РФ ймовірне повторення сценарію з Курщиною.

Про це в коментарі 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

Як раніше заявили місцевої влади, Сил оборони України просунулися в напрямку населеного пункту Климове, що неподалік української Семенівки. А раніше Климове слугувало літнім аеродромом для Конотопської авіабази, де нині розташований склад старої радянської техніки. Крім того, росіяни перекинули туди додаткові сили для наступу в бік Чернігівської області.

За словами Світана, росіяни давно намагаються організувати наступ на три локації: Вовчанськ, в бік Сум та в напрямку Чернігівщини.

"Важливо цю локацію обеззброїти, як і Курський напрямок", - сказав експерт.

Світан також зауважив, що неподалік Кливомого розташований нафтопровід "Дружба", за 40 км в населеному пункті Унеча стоїть станція розподілення.

"Якщо взяти її під контроль, без нафти залишиться Віктор Орбан, Роберт Фіцо, Александр Лукашенко. Це потрібно було зробити вже давно", - наголосив експерт.

Нагадаємо, ЗСУ просунулися на Курщині, а росіяни тиснуть на Донбасі. Проте війська РФ просунулися у Донецькій області в районі Селидового та на північний захід від Вугледара.

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