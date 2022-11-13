Сповільнення бойових дій на місяці та ракетний терор РФ: NYT назвало ймовірний сценарій війни взимку

Під час зимової паузи, викликаної погодними умовами, Росія може тероризувати українців ракетними атаками на цивільну інфраструктуру.

Зима призведе до уповільнення військових наступальних дій в Україні з обох сторін, але аналітики прогнозують продовження ракетного терору з боку військ РФ.

Про це повідомляє The New York Times.

“Зимова пауза може тривати до пів року. Наприкінці листопада дощ і м’який ґрунт сповільнять рух обох армій. Коли температура понизиться і земля замерзне, танкам і вантажівкам буде легше рухатися. Але ймовірність сильних снігопадів і ще холоднішої погоди може ускладнити погано оснащеній російській армії початок будь-якого нового наступу”, - пише видання.

Водночас аналітики прогнозують, що зимова пауза може збільшити загрозу завдання ударів по інфраструктурі українських міст з боку російської армії.

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“Росія, ймовірно, посилить свої атаки на інфраструктуру, щоб тероризувати українців”, - припускають у виданні.

Під час “зимової паузи” паузи, що насувається, обидві сторони також проводитимуть перепідготовку військ та "готуватимуться до нового наступу в лютому".

На думку аналітиків, Україна може активізувати таємну кампанію, щоб “показати, що вона може завдати удару у відповідь навіть по території Росії".

Представники адміністрації Байдена кажуть, що зимове уповільнення потрібно використати для відновлення постачання оборонної та наступальної зброї Україні.

Нагадаємо, британський військовий експерт раніше зауважив, що Збройні сили України мають шанси дотиснути ворога в найближчі місяці, якщо воюватимуть “належним чином”. За його словами, солдати російської армії не готові до бойових дій при морозах -10...-15.

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