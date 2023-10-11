Сценарії різні – мета одна: у ГУР зробили попередження щодо обстрілів на осінь-зиму

За словами Скібіцького, РФ не відмовилася від своєї мети – знищення української енергетичної інфраструктури.

Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький розповів, чи варто очікувати на посилення російських ракетних атак восени та взимку.

Про це він сказав в інтерв'ю УП.

"Наш прогноз дуже простий: Російська Федерація продовжить дуже активно застосовувати всі засоби ураження, які вона має, для того, щоб завдавати втрат як нашим Збройним силам, так і відповідно – руйнування нашої цивільної інфраструктури", – каже Скібіцький.

Він звернув увагу на декілька факторів.

1. За вересень значно зросла кількість застосування Росією ударних безпілотників.

2. Зросла кількість застосованих так званих керованих авіаційних бомб.

За словами Скібіцького, якщо раніше, наприклад, навесні, на початку літа військово-повітряні сили РФ застосовували близько 30 таких КАБів щоденно, то на сьогоднішній день цей показник уже становить більше 70.

"Це ще раз підтверджує, що Росія буде систематично нарощувати свої зусилля по саме ураженню наших інфраструктурних об’єктів. І незалежно від того, чи це військові, чи цивільні. Така тенденція, на жаль, зберігається", – зазначає представник ГУР.

Мета одна – знищення української енергетичної інфраструктури

Представник ГУР зауважує: попри різні сценарії, мета окупантів, така ж, як і в жовтні минулого року. Насамперед – це знищення української енергетичної інфраструктури, критичних об’єктів для того, щоб завдати побільше шкоди, і, можливо, дестабілізувати нашу внутрішню ситуацію в окремих регіонах.

"Тому що це однозначно буде впливати на наше цивільне населення", – підсумував він.

Раніше голова енергохолдингу ДТЕК Максим Тімченко попередив, що ця зима буде важчою, ніж торік, і назвав причини.

Нагадаємо, військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко назвав сценарії війни в Україні взимку

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