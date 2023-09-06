“Сценарії різні”: в ГУР Міноборони зробили прогноз щодо обстрілів Росії восени та взимку

Росія майже не завдає таких масованих ударів ракетами, як під час минулорічного опалювального сезону, але держава-терорист не відмовиться від практики регулярних обстрілів критичної інфраструктури України.

Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв’ю Укрінформу.

“Щоразу сценарії різні. Торік ми бачили надзвичайно масовані ракетні удари. Взагалі, від початку повномасштабного російського вторгнення, пік одноразового випуску ракет по території України – 120. Зараз таких масованих ракетних ударів ми не спостерігаємо”, - відзначив він.

Також читайте Коли чекати масованих обстрілів ворогом української енергосистеми: відповідь експерта

За його словами, така ситуація пояснюється тим, що держава-агресорка значно виснажила свій ракетний запас і має обмежені можливості для виробництва нових ракет.

“Але загроза ракетних ударів, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури, зберігається. Зрозуміло, що держава-терорист не відмовиться від цієї практики”, - наголосив Юсов.

Нагадаємо, Україна очікує продовження ворожих атак на енергетичні об’єкти протягом наступної зими. У Міністерстві енергетики сподіваються на допомогу від західних партнерів.

Читайте також: