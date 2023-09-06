“Сценарії різні”: в ГУР Міноборони зробили прогноз щодо обстрілів Росії восени та взимку

Загроза ракетних ударів, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури, зберігається.
Росія майже не завдає таких масованих ударів ракетами, як під час минулорічного опалювального сезону, але держава-терорист не відмовиться від практики регулярних обстрілів критичної інфраструктури України.
Про це сказав представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов в інтерв’ю Укрінформу.
“Щоразу сценарії різні. Торік ми бачили надзвичайно масовані ракетні удари. Взагалі, від початку повномасштабного російського вторгнення, пік одноразового випуску ракет по території України – 120. Зараз таких масованих ракетних ударів ми не спостерігаємо”, - відзначив він.
За його словами, така ситуація пояснюється тим, що держава-агресорка значно виснажила свій ракетний запас і має обмежені можливості для виробництва нових ракет.
“Але загроза ракетних ударів, зокрема по об'єктах енергетичної інфраструктури, зберігається. Зрозуміло, що держава-терорист не відмовиться від цієї практики”, - наголосив Юсов.
Нагадаємо, Україна очікує продовження ворожих атак на енергетичні об’єкти протягом наступної зими. У Міністерстві енергетики сподіваються на допомогу від західних партнерів.
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