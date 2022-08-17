Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

"Щасливе влучання": Резніков розповів про пожежу "недопалків" біля боулінг-клубу в Криму

Дата публікації
Перегляди
3696
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
"Щасливе влучання": Резніков розповів про пожежу "недопалків" біля боулінг-клубу в Криму

Фото: Associated Press

На території тимчасово окупованого Криму сталася чергова пожежа біля боулінг-клубу.

Займання, за попередньою інформацією, виникло через недопалок.

Про це заявив голова Міноборони Олексій Резніков написав у Twitter.

"За інсайдерською інформацією, на території Криму сталася пожежа недопалків біля боулінг-клубу. Щасливе влучання!" - написав міністр оборони Уукраїни Олексій Резніков. 

Нагадаємо, Фейгін розповів, що суттєво змінилося у путінському бункері після "бавовни" у Криму.

Як повідомлялося, Росія може посилити ракетні обстріли, як помсту за "бавовну" в Криму.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація