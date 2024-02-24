Щасливе возз’єднання у річницю війни: з ТОТ вдалося повернути двох дівчат-підлітків

Дівчатка не бачили свою маму майже два роки.

У другу річницю російського вторгнення, після тривалої розлуки, з тимчасово окупованих територій вдалося повернути двох дівчат-підлітків.

Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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"Майже два роки двоє дівчат-підлітків не могли побачити маму через війну. Сьогодні вони нарешті зустрілися. На момент широкомасштабного вторгнення вони жили з бабусею та дідусем у невеликому селі на Луганщині. Мама працювала в місті. Село швидко окупували, тож вивезти доньок одразу не вдалося", - розповіли у Мінреінтеграції.

Відповідно до повідомлення, протягом 2022 року дівчата були змушені були вчитися у школі за російською програмою, іншого вибору не було. Згодом окупаційна влада почала тиснути на бабусю й дідуся. Погрожували та наполягали на оформленні опіки над онучками за російським зразком. Але дівчата понад усе прагнули зустрітися з мамою.

"І ось нарешті вони зараз із мамою і в безпеці. Це стало можливим завдяки спільним зусиллям Мінреінтеграції, Громадської спілки "Українська мережа за права дитини" та проєкту з пошуку і повернення дітей "Шлях додому", - додали у відомстві.

Нагадуємо: якщо ви стали свідком незаконного переміщення дітей на тимчасово окуповану територію або територію рф, обов’язково повідомте про це профільному фахівцю Мінреінтеграції Наталії Ємець за номером: (050) 562-03-13. Також можна зателефонувати на гарячу лінію Національного інформаційного бюро 16-48.

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