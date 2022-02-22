Щастя під обстрілом: місцеві ховаються в укриттях, у місті немає води, газу і зв’язку

Полагодити тепломережу не можуть, адже вона просто під вогнем проросійських найманців.
Просто зараз ворог обстрілює Щастя, є інформація про влучання в житловий будинок. Під обстрілами артилерії це містечко на Луганщині вже 5 днів поспіль. Відучора не працює Луганська ТЕС - її не можуть полагодити, бо вогонь, фактично, не припиняється.
Про це йдеться в ТСН.12.00.
В Щасті тиша панує останні пів години, але від 11 години на позиціях біля міста почався бій, було чути і автоматні черги, і вибухи. Обстріли були і о 6 ранку, кілька тоді снарядів потрапили до міста. Снаряди падали біля житлових будинків, один із них пошкодив дах, вибило шибки. Місцеві побігли в укриття.
«В пів на сьому ранку було в нас дуже голосно. Здригнулись всі частини тіла, земля дрижить і тіло дрижить. В нас немає світла, опалення, води і звичайно зв’язку», – розповідають місцеві.
Напередодні під час обстрілів було пошкоджено критичні інфраструктури. Тепломережа пошкоджена, але через обстріли її полагодити немає можливості. Проросійські бойовики не дають тиші, а ремонт має відбуватись просто на лінії вогню.
Проте місцеві урядники звітують, що вже вдалося відновити електропостачання у більшості районів. Але роботи ще тривають. Кажуть, що готові до будь-якого розвитку, додають, що паніки немає.
Водночас прикордонники повідомляють, що зараз жоден із КПВВ не працюють, а вони виконують радше функцію охоронців, щоб не було мародерства, і щоб неконтрольованого руху не відбувалось.
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