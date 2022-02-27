Щастя та Станиця Луганська опинилися на межі гуманітарної катастрофи

Щастя та Станиця Луганська опинилися на межі гуманітарної катастрофи

Необхідна допомога Червоного Хреста.

Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай звернувся по допомогу до Червоного Хреста у зв'язку із ситуацією в містах Щастя та Станиця Луганська.

Відповідний заклик голова області виклав у Мережі.

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"Населені пункти окуповані та майже знищені, російські окупанти майже зрівняли їх із землею. Немає комунікацій та можливості їх відновити", – йдеться у повідомленні.

"Звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій із закликом про допомогу Червоному Хресту України. Російські війська мають припинити обстріли і дати можливість законній українській владі надати допомогу населенню та запобігти гуманітарній катастрофі!" – написав голова Луганської області.