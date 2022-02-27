Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия

Щастя та Станиця Луганська опинилися на межі гуманітарної катастрофи

Дата публікації
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Щастя та Станиця Луганська опинилися на межі гуманітарної катастрофи

Необхідна допомога Червоного Хреста.

Голова Луганської облдержадміністрації Сергій Гайдай звернувся по допомогу до Червоного Хреста у зв'язку із ситуацією в містах Щастя та Станиця Луганська.

Відповідний заклик голова області виклав у Мережі.

"Населені пункти окуповані та майже знищені, російські окупанти майже зрівняли їх із землею. Немає комунікацій та можливості їх відновити", – йдеться у повідомленні.

"Звертаюся до міжнародних гуманітарних організацій із закликом про допомогу Червоному Хресту України. Російські війська мають припинити обстріли і дати можливість законній українській владі надати допомогу населенню та запобігти гуманітарній катастрофі!" – написав голова Луганської області.

Щастя та Станиця Луганська на межі гуманітарної катастрофи Населені пункти окуповані та майже знищені, російські...

Опубліковано Сергій Гайдай Неділя, 27 лютого 2022 р.

Втрати росіян, які воюють проти України:

За орієнтовними даними Генштабу Збройних Сил України, від ранку 24 лютого до обіду 27 лютого військам країни-загарбника Росії були завдані такі втрати:

  • літаки - 27
  • гелікоптери - 26
  • танки - 146
  • бойові броньовані машини - 706
  • гармати -49
  • ЗРК "Бук" -1
  • "Гради" - 4
  • автомобільна техніка - 30
  • цистерни - 60
  • БпЛА ОТР2 - 2
  • кораблі і катери - 2
  • Особовий склад орієнтовно - 4300

З чого почалося російське військове вторгнення до України:

Як починалася війна Росії проти України:

Росія завдає ударів по цивільному населенню:

Наступна публікація