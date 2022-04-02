"Ще 100 захищених життів": Роман Зозуля продовжує активно допомагати ЗСУ (фото)

Українські захисники отримали партію бронежилетів та касок.

Український легіонер іспанської "Фуенлабради" Роман Зозуля щодня підтримує Україну у боротьбі з російськими окупантами.

Цього разу з допомогою волонтерів футболіст зібрав бронежилети та каски для українських захисників, про що повідомив на своїй сторінці у Facebook.

"На цих фото ще 100 захищених життів. Каски та броніки для наших героїв.

Здається, що українські волонтери вже розмели всі європейські магазини з військовою амуніцією, але нас це не зупиняє – для наших захисників ми знайдемо все необхідне в будь-якому куточку планети.

Згуртованість українців викликає захоплення і заздрість у всього світу. Українець – це гордість і сила, рашист – ганьба і приниження для цілих поколінь", – написав Зозуля.

Нагадаємо, що форвард донецького "Шахтаря" та збірної України Данило Сікан, який зараз виступає в оренді за німецьку "Ганзу" Росток, виставив на аукціон свою медаль переможця чемпіонату світу U-20.

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