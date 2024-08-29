Ще 14 дітей повернули з тимчасово окупованих територій: найменшому – 2,5 місяці

Важливо запобігати подальшій депортації маленьких українців на територію агресора.
Із окупації евакуювати декілька українських родин із дітьми, які перебували на тимчасово захоплених територіях Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей.
Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
Він розповів, що у межах реалізації плану президента України Bring Kids Back UA діти віком від 2,5 місяців до 16 років виїхали з тимчасово окупованих територій.
"Примусова паспортизація, постійні обшуки осель російськими спецслужбами, щоденний ризик депортації дітей до Росії, погрози відібрання дітей в українських громадян та влаштування в російські родини – щоденне пекло, через яке проходили родини під час російської окупації. Наразі ці жахіття позаду. На всіх дітей очікує перебування в рідній країні без переслідувань та тиску", – сказав Єрмак.
Він наголосив, що повернення дітей з тимчасово окупованих територій залишається одним з пріоритетів.
Єрмак також висловив вдячність колегам з Офісу та команді Омбудсмана України за злагоджену роботу.
Тим часом триває евакуація українців з Донеччини. Загалом за сім днів "Укрзалізниця" разом з поліцією мають намір забирати людей з міст, до яких невпинно підходить фронт.
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