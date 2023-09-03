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Ще 600 окупантів залишилися назавжди в українській землі: Генштаб оновив втрати

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Ще 600 окупантів залишилися назавжди в українській землі: Генштаб оновив втрати

Втрати російської армії / Фото: Associated Press

ЗСУ також завдали значних втрат окупантам у техніці та озброєнні.

Загальні бойові втрати ЗС РФ від 24 лютого 2022 року по 3 вересня 2023 року орієнтовно склали особового складу близько 264 660. За добу Сили оборони ліквідували ще 600 загарбників.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ЗС РФ у техніці:

  • танків ‒ 4476 (+5) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12) од,
  • артилерійських систем – 5582 (+22) од,
  • РСЗВ – 739 (+3) од,
  • засоби ППО ‒ 502 (+1) од,
  • літаків – 315 (+0) од,
  • гелікоптерів – 316 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11),
  • крилаті ракети ‒ 1447 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59) од,
  • спеціальна техніка ‒ 841 (+6).
Втрати російської армії на 3 вересня 2023 / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати російської армії на 3 вересня 2023 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Дані уточнюються.

Нагадаємо, у Генеральному штабі розповіли, що армія Путіна атакує ЗСУ на трьох напрямках.

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Дата публікації
Перегляди
975
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