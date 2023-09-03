Ще 600 окупантів залишилися назавжди в українській землі: Генштаб оновив втрати

ЗСУ також завдали значних втрат окупантам у техніці та озброєнні.
Загальні бойові втрати ЗС РФ від 24 лютого 2022 року по 3 вересня 2023 року орієнтовно склали особового складу близько 264 660. За добу Сили оборони ліквідували ще 600 загарбників.
Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ЗС РФ у техніці:
- танків ‒ 4476 (+5) од,
- бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12) од,
- артилерійських систем – 5582 (+22) од,
- РСЗВ – 739 (+3) од,
- засоби ППО ‒ 502 (+1) од,
- літаків – 315 (+0) од,
- гелікоптерів – 316 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11),
- крилаті ракети ‒ 1447 (+0),
- кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59) од,
- спеціальна техніка ‒ 841 (+6).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, у Генеральному штабі розповіли, що армія Путіна атакує ЗСУ на трьох напрямках.
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