Ще 600 окупантів залишилися назавжди в українській землі: Генштаб оновив втрати

ЗСУ також завдали значних втрат окупантам у техніці та озброєнні.

Загальні бойові втрати ЗС РФ від 24 лютого 2022 року по 3 вересня 2023 року орієнтовно склали особового складу близько 264 660. За добу Сили оборони ліквідували ще 600 загарбників.

Про це інформує Генеральний штаб ЗСУ.

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Втрати ЗС РФ у техніці:

танків ‒ 4476 (+5) од,

бойових броньованих машин ‒ 8649 (+12) од,

артилерійських систем – 5582 (+22) од,

РСЗВ – 739 (+3) од,

засоби ППО ‒ 502 (+1) од,

літаків – 315 (+0) од,

гелікоптерів – 316 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 4444 (+11),

крилаті ракети ‒ 1447 (+0),

кораблі /катери ‒ 18 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 8102 (+59) од,

спеціальна техніка ‒ 841 (+6).

Втрати російської армії на 3 вересня 2023 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Дані уточнюються.

Нагадаємо, у Генеральному штабі розповіли, що армія Путіна атакує ЗСУ на трьох напрямках.

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