"Ще більша загроза": Жорін оцінив підготовку росіян до нового наступу

Російські війська готуються до нових наступальних дій. Зокрема, окупанти перекидають сили до Луганської і Донецької областей.

Про це розповів заступник командира 3-ї штурмової бригади, екскомандир полку Азов, майор ЗСУ Максим Жорін в ефірі проєкту "Нічна варта".

За його словами, росіяни, безумовно, готуються до нового етапу просування своїх військ.

"Скоріш за все, це буде в районі Харківської області. Проте я не виключаю, що вони можуть почати в Харкові давити, розуміючи всю обмеженість наших ресурсів, щоб ми перекинули сили туди, а в цей час на півдні розгорнути окремий театр подій", - мовиться у повідомленні.

Жорін додав, що на даний момент, "ми не знаємо точно всіх планів ворога, ми розуміємо сценарій, за яким він може піти".

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Тим часом, у ГУР зробили гучну заяву щодо нових загарбницьких планів Росії. За словами заступника Буданова Вадима Скібіцького, найближчим часом під загрозою можуть опинитися дві області України.

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