Ще більше гуманітарної, фінансової та політичної підтримки: Польща продовжить допомагати Україні

Кулеба та Моравецький провели зустріч у Варшаві.
Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба та прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький провели сьогодні, 30 березня, зустріч у Варшаві.
Про це Дмитро Кулеба повідомив у Twitter.
"Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прийняв мене сьогодні у Варшаві. Вдячний Польщі за таку гостинність до українців, які тікають від війни. Польща готова надати Україні більше гуманітарної, фінансової та політичної підтримки. Без сумніву, важкі часи відкривають справжніх друзів", - написав він.
Нагадаємо, Кулеба відповів на путінське "я їх знищу" і заявив про плани на перемогу.
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