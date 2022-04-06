"Ще більше надихає наші ЗСУ": у Києві з'явився мурал з українським прапором та військовим (фото)

"Ще більше надихає наші ЗСУ": у Києві з'явився мурал з українським прапором та військовим (фото)

Українцям сподобалася робота художника.

У Києві на Оболоні з'явився новий мурал з українським прапором та військовим. Чоловік ніби зшиває розірваний синьо-жовтий стяг.

Фото своєї роботи опублікував майстер стріт-арту Олександр Корбан в Instagram.

"Я створив цей мурал декілька днів тому в Києві, а в цей час неподалік точилися бої за визволення Бучі та Ірпеня", - написав він.

У коментарях під фото українці написали що такий малюнок ще більше надихає наші Збройні сили України зараз і подякували чоловіку за творчість.

"Я думаю , що такий стріт-арт ще більше надихає наші ЗСУ. Бо сьогодення таке і є зараз. Дякую за Вашу творчість!",

"Прям дуже...Дивишся на цей мурал і надія є! Все буде Україна! А Ви - молодець і дуже талановитий!",

"Неймовірна робота. Плачу", - написали користувачі Мережі.

Фото: Олександр Корбан

Читайте також: