"Ще більше надихає наші ЗСУ": у Києві з'явився мурал з українським прапором та військовим (фото)

Українцям сподобалася робота художника.
У Києві на Оболоні з'явився новий мурал з українським прапором та військовим. Чоловік ніби зшиває розірваний синьо-жовтий стяг.
Фото своєї роботи опублікував майстер стріт-арту Олександр Корбан в Instagram.
"Я створив цей мурал декілька днів тому в Києві, а в цей час неподалік точилися бої за визволення Бучі та Ірпеня", - написав він.
У коментарях під фото українці написали що такий малюнок ще більше надихає наші Збройні сили України зараз і подякували чоловіку за творчість.
"Я думаю , що такий стріт-арт ще більше надихає наші ЗСУ. Бо сьогодення таке і є зараз. Дякую за Вашу творчість!",
"Прям дуже...Дивишся на цей мурал і надія є! Все буде Україна! А Ви - молодець і дуже талановитий!",
"Неймовірна робота. Плачу", - написали користувачі Мережі.
Читайте також: