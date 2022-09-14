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Ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard: Німеччина передала Україні чергову зброю

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Ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard: Німеччина передала Україні чергову зброю

Фото: commons.wikimedia.org

Зенітна самохідна артилерійська установка Gepard може стріляти зі швидкістю до 1000 пострілів за хвилину снарядами калібру 35 мм.

З 12 вересня Німеччина доправила до України ще чотири зенітні самохідні артилерійські установки Gepard.

Тепер ЗСУ мають 24 Gepard.

Про це надає інформацію уряд Німеччини.

Ще шість установок Gepard готуються до відправки до України.

У реальних умовах установка завдає ударів короткими чергами, пристосованими до цілі. Раніше виробник систем провів навчання українських солдатів у Німеччині з використання установок.

Крім того, було передано 65 рефрижераторів для медичних поставок на додачу до двох раніше переданих.

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Дата публікації
Перегляди
551
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