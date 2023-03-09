Ще два роки: у литовській розвідці оцінили можливості Росії продовжувати війну

Директор Другого департаменту оперативних служб (військової розвідки) Міністерства національної оборони Литви Елегіюс Павлавічус заявив, що Росія спроможна продовжувати війну в Україні ще два роки.

Як повідомляє литовське видання LRT, про це він говорив, підсумовуючи щорічну оцінку загроз національній безпеці.

Павлавічус відзначив, що російській військовій промисловості, яка потрапила під санкції, "надзвичайно бракує західних електронних компонентів", необхідних для розробки та модернізації ракет та іншої зброї. Саме тому Росії вже доводилося звертатися до небагатьох іноземних партнерів, які в неї залишилися – Ірану, Північної Кореї, Китаю – за постачанням зброї та боєприпасів, але не завжди успішно.

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За словами голови військової розвідки, те, наскільки Росія зможе вести війну, також залежить від позитивної підтримки таких країн, як Іран і Північна Корея. Але навіть з наявними у Кремля ресурсами війна можетривати ще два роки.

“Якщо оцінити власні можливості Росії продовжувати війну, то сьогодні вона має такі ресурси, що вона може тривати приблизно два роки з точно такою ж інтенсивністю, як ми бачимо сьогодні”, - сказав він.

Нагадаємо, раніше ЗМІ повідомили, що Росія вивезла з Ірану 200 контейнерів зі зброєю. Загалом, це порядка 100 млн набоїв та 300 тисяч снарядів.

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