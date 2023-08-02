Ще кілька місяців цього не було: в Україні розповіли про унікальні дрони, роботу яких можна скоро побачити

Україна розвиває свої технології, щодо виготовлення безпілотників. Зокрема, вдалось розробити унікальний великий ударний коптер, аналогів якого немає у світі.

Про це в етері телемарафону сказав голова Державної служби спеціального зв'язку України Юрій Щиголь

"Питання в якісному, кількісному паритеті. Ми розвиваємо свої технології, вони, на жаль, розвивають також свої. Нам потрібно більше розвивати, мабуть, системи протидії. Але якщо говорити, наприклад, про коптери ударні, то ми їх надзвичайно в цьому переважаємо", - сказав посадовець.

При цьому він підкреслив, що наразі у української армії є недостатня кількість аналогів російського "Ланцету".

"Ті розробки, які є сьогодні, і вони вже в промисловому виробництві, найближчими місяцями покажуть свій ефект. Ви бачите, що, наприклад, дальні ударні дрони ми також використовуємо... В нас є те, чого не було кілька місяців тому", - пояснив Щиголь.

Юрій Щиголь додав, що в України є своя унікальна розробка - це великі ударні дрони. Такого немає ніде у світі.

"Це наші унікальні надбання: це і системи передачі даних, і (я вже говорив - ред.) великі ударні коптери. Це унікальна українська розробка. Вона починалася саме зі звичайних сільськогосподарських дронів - на сьогодні це військові квадрокоптери.. Це дійсно окрема галузь, якої аналогів немає навіть в світі", - сказав він.

Нагадаємо, в Міноборони повідомили, що новий безпілотник, а саме 10-та модель FPV-дрона - стає в експлуатацію у Збройні сили України.

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