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Ще кілька місяців цього не було: в Україні розповіли про унікальні дрони, роботу яких можна скоро побачити

Автор
Марія БойкоМарія Бойко
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Ще кілька місяців цього не було: в Україні розповіли про унікальні дрони, роботу яких можна скоро побачити

Українські дрони. Колаж ТСН.ua.

Росія також розвиває будівництво дронів.

Україна розвиває свої технології, щодо виготовлення безпілотників. Зокрема, вдалось розробити унікальний великий ударний коптер, аналогів якого немає у світі. 

Про це в етері телемарафону сказав голова Державної служби спеціального зв'язку України Юрій Щиголь

"Питання в якісному, кількісному паритеті. Ми розвиваємо свої технології, вони, на жаль, розвивають також свої. Нам потрібно більше розвивати, мабуть, системи протидії. Але якщо говорити, наприклад, про коптери ударні, то ми їх надзвичайно в цьому переважаємо", - сказав посадовець. 

При цьому він підкреслив, що наразі у української армії є недостатня кількість аналогів російського "Ланцету".

"Ті розробки, які є сьогодні, і вони вже в промисловому виробництві, найближчими місяцями покажуть свій ефект. Ви бачите, що, наприклад, дальні ударні дрони ми також використовуємо... В нас є те, чого не було кілька місяців тому", - пояснив Щиголь. 

Юрій Щиголь додав, що в України є своя унікальна розробка - це великі ударні дрони. Такого немає ніде у світі. 

"Це наші унікальні надбання: це і системи передачі даних, і (я вже говорив - ред.) великі ударні коптери. Це унікальна українська розробка. Вона починалася саме зі звичайних сільськогосподарських дронів - на сьогодні це військові квадрокоптери.. Це дійсно окрема галузь, якої аналогів немає навіть в світі", - сказав він. 

Нагадаємо, в Міноборони повідомили, що новий безпілотник, а саме 10-та модель FPV-дрона - стає в експлуатацію у Збройні сили України.

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Дата публікації
Перегляди
124
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