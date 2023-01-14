"Ще має потенціал": експерт розповів, скільки ще Росія може завдати ракетних ударів по Україні

За оцінками експерта, країна-агресорка наразі ще має серйозний ракетний потенціал.

ЗС РФ мають ресурси і можливість для ще 4-5 масованих ракетних обстрілів по Україні.

Про це заявив експерт Петро Черник, коментуючи можливості ракетних ударів по нашій країні.

"На жаль, противник ще має потенціал для великих ударів. На мій погляд, 4-5 хвиль масованих ракетний ударів ще можливі. 40 ракет на місяць вони можуть виробляти. Це доволі багато, хоча стратегічно ядерний потенціал у них однозначно підірваний", - сказав він.

Російські війська переважно використовують ракети С-300 для ударів по містах України.

Крім того, загарбники використовують іранські дрони-камікадзе. Але українські військові навчилися успішно ліквідовувати Shahed 136. Зокрема, часто знищують 100% запущених дронів.

В середньому під час масованих атак РФ використовує до 100 ракет, більшість з них збиває ППО. Окупанти цілять по об'єктам електроенергетики, маючи на меті вивести з ладу критичну інфраструктуру.

Нагадаємо, сьогодні зранку російська армія здійснила ракетну атаку на об‘єкти критичної інфраструктури у Києві.

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