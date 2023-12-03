Ще майже тисяча окупантів "отримала" квиток на концерті Кобзона: Генштаб оновив втрати РФ

Окрім того, окупанти втратили 4 танки, 11 бойових броньованих машин та інше.
Загальні бойові втрати російської армії від 24 лютого 2023 по 3 грудня 2023 року орієнтовно склали особового складу близько 332 040. За добу ЗСУ ліквідували ще 930 загарбників.
Такі дані наводить Генеральний штаб ЗСУ.
Втрати ворога у техніці та озброєнні:
- танків ‒ 5575 (+4) од,
- бойових броньованих машин ‒ 10396 (+11) од,
- артилерійських систем – 7949 (+8) од,
- РСЗВ – 913 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 602 (+0) од,
- літаків – 323 (+0) од,
- гелікоптерів – 324 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5995 (+1),
- крилаті ракети ‒ 1569 (+1),
- кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 10432 (+22) од,
- спеціальна техніка ‒ 1140 (+2).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, за даними ISW, погодні умови сповільнюють темп бойових дій на фронті.
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