Ще майже тисяча окупантів "отримала" квиток на концерті Кобзона: Генштаб оновив втрати РФ

Окрім того, окупанти втратили 4 танки, 11 бойових броньованих машин та інше.

Загальні бойові втрати російської армії від 24 лютого 2023 по 3 грудня 2023 року орієнтовно склали особового складу близько 332 040. За добу ЗСУ ліквідували ще 930 загарбників.

Такі дані наводить Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці та озброєнні:

танків ‒ 5575 (+4) од,

бойових броньованих машин ‒ 10396 (+11) од,

артилерійських систем – 7949 (+8) од,

РСЗВ – 913 (+0) од,

засоби ППО ‒ 602 (+0) од,

літаків – 323 (+0) од,

гелікоптерів – 324 (+0) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5995 (+1),

крилаті ракети ‒ 1569 (+1),

кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,

підводні човни - 1 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 10432 (+22) од,

спеціальна техніка ‒ 1140 (+2).

Втрати ЗС РФ станом на 3 грудня 2023 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за даними ISW, погодні умови сповільнюють темп бойових дій на фронті.

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