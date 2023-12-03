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Ще майже тисяча окупантів "отримала" квиток на концерті Кобзона: Генштаб оновив втрати РФ

Автор
Катерина КузнецоваКатерина Кузнецова
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Ще майже тисяча окупантів "отримала" квиток на концерті Кобзона: Генштаб оновив втрати РФ

Російські військові

Окрім того, окупанти втратили 4 танки, 11 бойових броньованих машин та інше.

Загальні бойові втрати російської армії від 24 лютого 2023 по 3 грудня 2023 року орієнтовно склали особового складу близько 332 040. За добу ЗСУ ліквідували ще 930 загарбників.

Такі дані наводить Генеральний штаб ЗСУ.

Втрати ворога у техніці та озброєнні:

  • танків ‒ 5575 (+4) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 10396 (+11) од,
  • артилерійських систем – 7949 (+8) од,
  • РСЗВ – 913 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 602 (+0) од,
  • літаків – 323 (+0) од,
  • гелікоптерів – 324 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 5995 (+1),
  • крилаті ракети ‒ 1569 (+1),
  • кораблі /катери ‒ 22 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 10432 (+22) од,
  • спеціальна техніка ‒ 1140 (+2).
Втрати ЗС РФ станом на 3 грудня 2023 / © Генеральний штаб ЗСУ / Facebook
Втрати ЗС РФ станом на 3 грудня 2023 / Фото: Генеральний штаб ЗСУ / Facebook

Дані уточнюються.

Нагадаємо, за даними ISW, погодні умови сповільнюють темп бойових дій на фронті.

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Дата публікації
Перегляди
176
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