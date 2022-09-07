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Ще на один крок далі від псевдореферендуму: у Мелітополі в повітря злетів штаб "Єдиної Росії"

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Ще на один крок далі від псевдореферендуму: у Мелітополі в повітря злетів штаб "Єдиної Росії"

Фото: Associated Press

У середу, 7 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі по вулиці Ломоносова пролунали потужні вибухи.

За цією адресою у будівлі "Нової пошти" окупанти розмістили черговий штаб "Єдиної Росії", де займалися підготовкою до так званого "референдуму".

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

"Ще на один крок далі від псевдореферендуму. Сьогоднішні вибухи у Мелітополі - це мінус черговий штаб "єдиної росії" у будівлі "Нової пошти" по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти", - йдеться у його дописі.

Факт підриву штабу у Мелітополі підтвердили у Росії. Про це пишуть російські засоби масової пропаганди, посилаючись на колаборанта Володимира Рогова, який оголосив себе "мером" Мелітополя. 

"Штаб громадського руху "Ми разом із Росією" був підірваний у Мелітополі Запорізької області. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється", - заявляють росЗМІ.

Нагадаємо, у Кремлі знову перенесли терміни проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України. Тепер Росія планує "референдуми" 4 листопада, аргументуючи це "символічністю" дати.

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Автор
Тетяна КурпітаТетяна Курпіта
Дата публікації
Перегляди
2991
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