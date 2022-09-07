Ще на один крок далі від псевдореферендуму: у Мелітополі в повітря злетів штаб "Єдиної Росії"

У середу, 7 вересня, у тимчасово окупованому Мелітополі по вулиці Ломоносова пролунали потужні вибухи.

За цією адресою у будівлі "Нової пошти" окупанти розмістили черговий штаб "Єдиної Росії", де займалися підготовкою до так званого "референдуму".

Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров.

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"Ще на один крок далі від псевдореферендуму. Сьогоднішні вибухи у Мелітополі - це мінус черговий штаб "єдиної росії" у будівлі "Нової пошти" по вулиці Ломоносова, яку захопили окупанти", - йдеться у його дописі.

Факт підриву штабу у Мелітополі підтвердили у Росії. Про це пишуть російські засоби масової пропаганди, посилаючись на колаборанта Володимира Рогова, який оголосив себе "мером" Мелітополя.

"Штаб громадського руху "Ми разом із Росією" був підірваний у Мелітополі Запорізької області. Інформація про пошкодження та постраждалих уточнюється", - заявляють росЗМІ.

Нагадаємо, у Кремлі знову перенесли терміни проведення псевдореферендумів на тимчасово окупованих територіях України. Тепер Росія планує "референдуми" 4 листопада, аргументуючи це "символічністю" дати.

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