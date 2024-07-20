Ще нескоро: відомий екстрасенс назвав точний рік закінчення війни в Україні

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика – не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%.

Відомий азербайджанський екстрасенс Сабухі Іманов ошелешив прогнозом. Ясновидець назвав дату закінчення війни в Україні.

За його словами, саме літо 2024 року може стати для України проривним. А війна в Україні закінчиться остаточно 2026 року.

"Загальна атмосфера в Україні влітку 2024 року може багатьом здаватися дуже важкою, оскільки це дійсно так: в країні, на яку напали, триває війна. Але насправді, коли дивишся енергетику країни – Україна підіймається з кожним днем. Ми це зрозуміємо за рік чи за два роки, коли будуть реалізовуватися саме думки українців. Тому я вважаю, що незважаючи на те, що в реальності ситуація дуже важка, скоро все зміниться і люди зрозуміють, що насправді це ще зовсім неважкі часи, оскільки наш світ накриють великі трагедії і глобальні катаклізми", - сказав він.

А на Росію, за його даними, чекають катаклізми та занепад.

"Тим часом енергія Росії падає і падатиме ще більше – країна з хорошою енергетикою ніколи в житті не поїхала б до Північної Кореї падати на коліна і щось там просити. Енергетично ця країна впала вже настільки, що в Росії все з кожним днем тільки погіршуватиметься і погіршуватиметься. І те, що ми бачимо зараз, це ще початок падіння – до кінця цього року ми ще більше побачимо, як падає Росія. А наступний рік буде повне падіння Росії", - запевнив він.

Нагадаємо, відомий астролог Влад Росс передбачив, коли закінчиться війна і назвав цікаві деталі.

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