Ще один гарячий напрямок: експерт назвав, де, крім Часового Яру, наступатимуть окупанти

На його думку, є ще один потенційно гарячий напрямок, це – Вугледар. Експерт припускає, що найближчим часом бої там посиляться.
Російські окупанти продовжують наступати на Часів Яр. Ситуація складна, тривають запеклі бої.
Чому цей напрямок і саме місто такі важливі для росіян, пояснив керівник Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко.
"Було очевидно, що після взяття Авдіївки цей напрямок стане пріоритетним для ворога. Він для них дуже важливий з точки зору просування на Костянтинівку, а далі – у бік Слов'янська і Краматорська. Їм дуже важливо цей напрямок зафіксувати, тому вони йдуть туди", – каже Мусієнко.
На його думку, є ще один потенційно гарячий напрямок, це – Вугледар. Експерт припускає, що найближчим часом бої там посиляться.
"Там противник намагається розвинути рух в напрямку Курахового. Але може статися так, що вони захочуть з північного флангу атакувати і там пробувати затискати наші позиції. Тому що Вугледар так розташований, що з півдня окуповані території, зі сходу також, а тепер вони намагаються ще з півночі обходити через Курахове", – зазначає аналітик.
Мусієнко припускає, що ворог прагнутиме витіснити українські війська з висот довкола Вугледару, адже звідти Сили оборони можуть загрожувати великому залізничному вузлу - Волновасі. Саме це – одна із ключових ланок ділянки залізниці, яку будує Росія на окупованих територіях із Ростова-на-Дону до окупованого Криму.
"Як тільки покращиться ситуація із забезпеченням українських військ, робота по зриву будівництва залізниці, зокрема через знищення мостів через Кальміус та ураження вузлових станцій, продовжаться", – підсумував експерт.
Раніше військовий експерт Ігор Романенко розповів, що Часів Яр може повторити долю Авдіївки.
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