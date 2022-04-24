Ще один напрямок, де окупанти зосереджують зусилля: Арестович про ситуацію поблизу Гуляйполя

Ще один напрямок, де окупанти зосереджують зусилля: Арестович про ситуацію поблизу Гуляйполя

Російські загарбники зосереджують свої зусилля на напрямку до Гуляйполя (Запорізька область).

Там протягом тижня окупанти просунулися на понад 10 км.

Про це на брифінгу розповів радник керівника Офісу президента Олексій Арестович у неділю, 24 квітня.

"Але оскільки українські захисники зосередили там свої резерви, темпи просування ворога суттєво уповільнилися. Наші війська завдають суттєвих ударів по місцях зосередження особового складу та техніки, пунктах управління і складах з боєприпасами", – зазначив Арестович.

Крім того, добу тому на Херсонщині українські війська знищили передовий, 49-й командний пункт армії РФ. Загинули два генерали, важкопоранений ще один. Також були поранені старші офіцері ворожих військ.

Раніше Олексій Арестович розповів, де зосереджені основні сили окупантів.

Читайте також: