"Ще один напрямок": військовий експерт Коваленко відповів, де росіяни можуть почати новий наступ

Окрім тиску на Куп'янськ, Маріїнку, Кліщіївку і Андріївку, російська армія може розпочати наступ ще на одному напрямоку – біля Вугледара.

Про це військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко повідомив під час телемарафону.

Він назвав дуже серйозним тиск армії РФ в районі Бахмута, в напрямку Кліщіївки та Андріївки.

"Переважно вони намагаються саме відбити Кліщіївку. Також вони намагаються тиснути на Куп'янськ, але це і них така хвороба ще з минулого літа, коли у них провалився наступ на Лимано-Куп'янської вісі. Маріїнка – це також для них така вже психологічна травма, вони ніяк не можуть її забути", – додав він.

Ба більше, на думку Коваленка, може з'явитися ще один напрямок натупу окупантів.

"Вони можуть повернутися до наступальних дій в напрямку Вугледара", – сказав експерт.

Нагадаємо, 15 листопада стало відомо про напружену ситуацію під Вугледаром. Там ворог намагався штурмувати позиції ЗСУ. І хоча противнику не вдалося це здійснити і українські бійці знищили близько 90% техніки ворога, якою він намагався штурмувати місто, окупанти можуть повернутися.

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