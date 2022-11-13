Українські військові підняли синьо-жовтий стяг у ще одному населеному пункті Херсонщини (відео)

Одеські морпіхи підняли український прапор в центрі населеного пункту Львове що на Херсонщині.

Про це 13 листопада інформує Міністерство оборони України у Telegram-каналі.

Зазначається, що передувало підняттю українського стяга, звільнення населеного пункту від російських окупантів.

"Одеські морпіхи підняли український прапор в центрі населеного пункту Львове що на Херсонщині. Перед тим, звільнивши його мешканців від російських окупантів. 35-та окрема бригада морської піхоти ім. контр-адмірала Михайла Остроградського", - сказано в повідомленні.

Звільнення Херсона з-під окупації РФ

Херсон з російської окупації звільнили українські воїни 11 листопада. Президент України Володимир Зеленський наголосив, що це не є жестом доброї волі чи подарунком РФ - українські військові здійснили титанічну роботу, щоб звільнити Херсон від окупантів.

У день, коли українська армія увійшла до Херсона, містяни нарешті без страху змогли виходити на вулиці. Радісні херсонці оплесками зустріли українських Героїв, люди не стримували сліз і емоцій, вони обіймали українських військових, підіймали український стяг, вигукували "Слава Україні", дякували захисникам за звільнення з російської окупації.

За три дні після деокупації кореспондент ТСН провів пряме включення з центральної площі Херсона і розповів, що у місті починає налагоджуватись життя. Там нарешті майоріють українські прапори, а люди усміхнені та насолоджуються такою довгоочікуваною свободою.

Держава у безпрецедентно короткі терміни відновила у Херсоні мовлення українського телебачення й радіо, яке перебили окупанти. Також тривають роботи над поверненням електропостачання до міста. Очікується, що перші міста і села отримають світло вже на наступному тижні.

Найближчими днями, як розповів керівник обласної військової адміністрації Ярослав Янушевич, повинні відновити роботу мобільні оператори.

Жителів Херсона закликають бути обережними і не перевіряти самостійно будь-які залишені росіянами будівлі та предмети, адже ворог замінував всі об'єкти критичної інфраструктури і не лише.

Також, за словами Янушевича, херсонцям, які бажають евакуюватися з міста, буде надана вся необхідна допомога, місцева влада вже готує алгоритм дій разом з Міністерством реінтеграції

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