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"Ще один прояв напруги між силовиками Путіна" - Подоляк про масштабну стрілянину в центрі Херсона

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"Ще один прояв напруги між силовиками Путіна" - Подоляк про масштабну стрілянину в центрі Херсона

Фото: Getty Images

Російські окупанти увечері 17 вересня влаштували збройну провокацію в Херсоні.

На провокацію відреагував радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, який заявив, що масштабна стрілянина в центрі Херсона — це ще один прояв напруги, що наростає між ПВК, зеками, "кадирівцями", військовими РФ та ФСБ.

Про це Подоляк написав у Twitter.

"Масштабна стрілянина в центрі Херсона — ще один прояв напруги, що наростає між ПВК, зеками, "кадирівцями", військовими РФ та ФСБ. Кількість "побутових конфліктів" збільшується. Сторони агресивно ділять награбоване перед втечею на тлі новин про наближення Збройних Сил України", - йдеться в його повідомленні.

Раніше експерт розповів чому, окупанти готові тікати з Херсонщини, але не можуть.

Нагадаємо, у Херсоні через обстріл окупантів посеред вулиці загинула родина.

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