Ще один російський літак-розвідник А-50 помітили на цивільному аеродромі в Сочі (фото)

Ще один російський літак дальнього радіолокаційного виявлення А-50, аналогічний якому нещодавно знищили захисники, сів на аеродромі у Сочі.

Російський літак А-50 помітили на цивільному аеродромі в Сочі.

Про це повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Автори кажуть, що інформацію про посадку А-50 опублікували з затримкою для безпеки людей, які зробили фото. Тобто достеменно невідомо, коли А-50 сів у Сочі.

Інформацію про ще один А-50 передали Збройним силам України.

"У зв'язку з цим аеродром у Сочі перетворюється на законну військову ціль для ЗСУ. Туристам і тих, хто у відрядженні на замітку", - йдеться у повідомленні.

Російський літак А-50 на цивільному аеродромі в Сочі / Фото: Telegram / Крымский ветер

Російський літак А-50 на цивільному аеродромі в Сочі / Фото: Telegram / Крымский ветер

Знищення російського літака А-50

Головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний 15 січня підтвердив, що ПС знищили російські літаки А-50 та Іл-22 над Азовським морем.

Ліквідація російського судна далекого радіолокаційного виявлення та управління призвела до того, що активність російської авіації у регіоні знизилась.

Розвідка Британії також оцінила значення ліквідації А-50. Зокрема, це призведе до обмеження зон дії авіації країни-агресорки Росії.

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