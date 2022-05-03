Черговий символ стійкості: у розбомбленому росіянами гаражі на Сумщині вцілів замочок на дверях (фото)

Росіяни скинули на Лебедин Сумської області авіабомби, які пошкодили понад десяток приміщень приватних підприємців. Утім, після бомбардування в одному із гаражів вцілів замочок на дверях.

Унаслідок обстрілів окупантів, які мали місце 5 березня, було пошкоджено у Лебедині понад десяток приміщень приватних підприємців - гаражі з транспортом місцевих перевізників, автомайстерні та місце продажу запчастин для автівок. А от попри авіабомби, які скинули російські льотчики, залишився неушкодженим замочок на дверях приватного гаража.

Про це повідомляє Суспільне.

Місцевий перевізник Володимир збитки, яких зазнав після влучання авіації Росії у його гараж та автобуси, ще не підрахував, бо й грошей на відбудову немає.

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"З цими цінами нічого не підрахуєш. Якщо, приміром, ця шальовка, де нормальна, я лишив їх 2-3, бо куб кальовки, кажуть, сім тисяч. Ви уявляєте: скільки її треба, щоб дах збудувати? А ворота нереально взагалі. Десь лежать, бо їх розірвало на шматки. Усі дроти перебиті, переноски перебиті, дрель, болгарка – усе розірвано", - каже чоловік.

Інший власник такого самого гаража Іван каже, що саме йшов на роботу, коли літаки скидали бомби на Лебедин.

"Не дійшов буквально 5 хвилин. Бачу: наді мною літак заревів і почав тут бомбити. Прийшов, а тут все розбомблене, що тут є. Сніг тоді йшов. Горіть – не горіло, але все зруйновано. Вікна повилітали. Окрім того, що в мене споруда зруйнована, у мене ще стояло три мікроавтобуси там. Один взагалі сплескало, а ті пороздувало. Щоб щось таке зробити, я не кажу, як те, що було, то у мільйон не влізеш", - пригадує він.

Водночас місцевий чоловік дивується тому, що від авіабомб постраждав транспорт, і сама будівля, а от офіс місцевого клубу футзалістів оминули.

"Завдяки іконі, напевно, стіни тут лишилися цілими, даху немає, а стіни вціліли", - припускає він.

У результаті атаки окупантів зруйновано й місцеву СТО.

"Ми вирішили зробити тут СТО. Закупили обладнання. Влізли в борги, і по цей день їх маємо. Тепер як я їх буду виплачувати, бо сподівалися, що буде заробіток. Буде і у чоловіка робота, і у сина. Ходили ми і в міську раду, щоб зафіксувати це якось, нам сказали: "У нас немає методики, як це все робити. Колись буде", — розповідає власниця Гульнара, яка разом із чоловіком зайнялися цим бізнесом у 2014 році.

Зруйновані будівлі у Лебедині

Наразі підприємці написали заяви до поліції, сфотографували своє майно після бомбардування російськими військовими та чекають на допомогу від влади.

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