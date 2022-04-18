Ще один символ стійкості: у зруйнованому будинку під Києвом вціліла кухонна шафка із закрутками

Ще один символ стійкості: у зруйнованому будинку під Києвом вціліла кухонна шафка із закрутками

Квартира зруйнована, а шафа залишається висіти.

У селі Горенка Бучанського району Київської області, яке було практично знищено російськими окупантами, як символ стійкості, на стіні зруйнованого будинку вціліла кухонна шафка з консервацією.

Відповідне фото у Facebook опублікував колишній депутат Київської облради Олександр Аронець.

"У Горенці теж своя шафка і навіть банки із закрутками", - підписав він знімок.

Нагадаємо, у Бородянці на Київщині, яка, напевно, найбільше постраждала від російських обстрілів, дивом вціліла кухонна шафа у зруйнованому будинку. На ньому видно, що від квартири, де висить шафа, нічого не залишилося. Однак шафа міцно тримається над прірвою, що утворилася після авіаудару. Ба більше, весь посуд у шафі - цілий, а зверху на ній стоїть глечик у формі півника.

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