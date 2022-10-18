"Ще один тип терористичних атак РФ": Зеленський розповів про масштаби руйнувань електростанцій за тиждень

Зеленський наголосив, що для діалогу з режимом Путіна не залишилося місця.

Війська РФ останніми тижнями майже щодня атакують енергетику та критичну інфраструктуру України, у результаті чого від 10 жовтня окупантами зруйновано 30% українських електростанцій.

Про це заявив президент Володимир Зеленський у своєму твітері.

Зеленський зауважив, що останні удари РФ призвели до масових відключень світла у всій країні. Глава держави наголосив, що такі дії армії РФ унеможливлюють переговори з диктатором Кремля Путіним. Як сказав Зеленський, для діалогу "з режимом Путіна не залишилося місця".

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"Ще один тип російських терористичних атак: орієнтовані на українську енергетику та критичну інфраструктуру. Від 10 жовтня 30% українських електростанцій було зруйновано, що спричинило масові відключення електроенергії по всій країні. Для переговорів з режимом Путіна не залишилося місця", - написав президент.

Нагадаємо, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що Росія намагається залякати українців, залишити без світла та тепла. Такі дії Кремля – це агонія, така ж, яку світ вже спостерігав 78 років тому.

Своєю чергою, заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко попередив, що в Україні "у найближчому майбутньому будуть важкі часи", а через удари РФ по критичній й енергетичній інфраструктурі - можливі віялові відключення.

Масований ракетний удар по Україні

Зауважимо, що вранці 18 жовтня війська РФ продовжили кошмарити українців - ворог атакував дронами та ракетами низку великих міст України, зокрема, Київ, Житомир, Харків, Дніпро, Запоріжжя, Кривий Ріг.

У низці міст є влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури. У результаті ударів є перебої із водою та світлом.

Що відомо про ракетні удари та їхні наслідки - у матеріалі ТСН.ua.

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