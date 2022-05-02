Ще один вид допомоги призначили внутрішньо переміщеним особам: що можуть отримати українці

Ще один вид допомоги призначили внутрішньо переміщеним особам: що можуть отримати українці

Внутрішньо переміщені особи можуть отримати від Червоного Хреста ще один вид допомоги. Більше інформації про це читайте в матеріалі ТСН.ua.

Йдеться про тих українців, які переїхали з регіонів, де ведуться активні бойові дії, та тимчасово оселилися в Києві. Додаткова допомога від Товариства Червоного Хреста у розмірі до 4500 гривень. Про це повідомила очільниця Київської міської організації Товариства Червоного Хреста України Тетяна Гоєнко.

Однак ці кошти можна буде отримати не у вигляді готівки чи перерахунку на банківську карту. Перший етап допомоги передбачає роздавання сертифікатів на покупки будь-якої продукції в мережі "Сільпо". І їх будуть отримувати лише найуразливіші категорії населення, а саме:

сім'ї, де виховується дитина з інвалідністю;

особи з інвалідністю I групи;

сім'ї, у яких виховується троє і більше дітей (до 16 років);

сім'ї, які утримують хоча б одну дитину-сироту (до 16 років).

Хто яку суму отримає

Сума допомоги також буде не однакова. Так, особи з інвалідністю I групи зможуть отримати три сертифікати на покупки у "Сільпо" на суму 500 гривень (тобто всього 1500 гривень). А іншим категоріям буде доступно 9 сертифікатів по 500 гривень (тобто 4500 гривень).

Також варто звернути увагу, що ваучер буде діяти таким чином: якщо людина купила продуктів на суму 510 гривень, їй доведеться доплатити 10 гривень. А якщо купити на суму меншу за 500 гривень, здачі не дадуть.

Як і де отримувати сертифікати

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Всі внутрішньо переміщені особи, які зареєстровані на правому березі Києва, зможуть отримати ваучери кожної середи та п'ятниці. Прийти потрібно за адресою вул. Володимирська, 51B (Vcentri Hub).

А якщо ви зареєстровані на лівому березі Києва, тоді сертифікати будуть роздавати за адресою вул. Миропільська, 19 (поблизу станції метро "Чернігівська") щовівторка. Видавання триватиме від 10 години ранку до 16 години вечора. Процес буде проходити в порядку живої черги.

Не забудьте пред'явити такі документи: