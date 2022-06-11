"Ще один воєнний злочин": в ООН відреагували на смертний вирок іноземцям в "ДНР"

"Ще один воєнний злочин": в ООН відреагували на смертний вирок іноземцям в "ДНР"

В Управлінні ООН з прав людини стверджують, що трьох іноземців, захоплених проросійськими сепаратистами під час бою із ЗСУ в Маріуполі, слід вважати військовополоненими.

Рішення російських окупантів розстріляти трьох полонених іноземців, які воювали у Збройних Силах України, буде ще одним воєнним злочином серед низки інших, які вже було скоєно після повномасштабного вторгнення РФ до України.

Про це повідомили на сайті ООН.

В Управлінні ООН з прав людини стверджують, що несправедливий суд над військовополоненими прирівнюється до воєнних злочинів.

"Такі "судові процеси" над військовополоненими прирівнюються до воєнного злочину. Згідно з інформацією командування України, всі ці чоловіки були у складі українських Збройних Сил, і в такому разі їх не можна вважати найманцями", – заявила представник УВКПЛ Равіна Шамдасані.

Як повідомлялося раніше, британці Ейден Аслін та Шон Піннер, а також марокканець Сааудун Брахім були захоплені в полон під час боїв за Маріуполь.

Так званий верховний "суд" самопроголошеної "Донецької народної республіки” визнав їх винними начебто "в найманстві та вчиненні дій, спрямованих на захоплення влади та повалення конституційного устрою ДНР".

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що "засудження" до смертної кари громадян Великої Британії в окупованому Донецьку має спонукати країни Європи об’єднатися та діяти рішучіше